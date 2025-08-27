Ibovespa fecha acima de 139 mil pontos e dólar fica estável

Desempenho do índice foi sustentado principalmente por ações do setor bancário, além da forte valorização da Braskem; moeda americana

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira (B3), encerrou esta quarta-feira (27) em alta de 1,04%, aos 139.205 pontos, voltando a superar o patamar dos 139 mil pela primeira vez em agosto. O desempenho foi sustentado principalmente por ações do setor bancário, como Itaú Unibanco (+1,68%) e Banco do Brasil, além da forte valorização da Braskem (+5,79%). Durante o pregão, o índice oscilou entre 137.455 pontos na mínima e 139.280 pontos na máxima, com volume financeiro moderado em torno de R$ 18,3 bilhões. Na semana, o avanço é de 0,90%, e no mês, de 4,61%. No acumulado do ano, a alta chega a 15,73%.

Entre os destaques do dia também estiveram São Martinho (+4,61%) e Vibra Energia (+4,09%). Na ponta negativa, figuraram Auren (-1,66%), Embraer (-1,15%) e Telefônica Brasil (-1,04%). Segundo analistas, o mercado reagiu a indicadores do mercado de trabalho divulgados pelo Caged, que mostraram geração de vagas abaixo do esperado. Para investidores, os dados reforçam a expectativa de cortes na taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, ainda em 2025. A fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em tom moderado, também ajudou a sustentar o otimismo.

No cenário internacional, investidores acompanharam a expectativa em torno dos resultados da Nvidia, referência no setor de inteligência artificial, além do desempenho positivo das bolsas globais, em especial nos Estados Unidos. Enquanto isso, o dólar ficou estável, cotado a R$ 5,4422 na compra e R$ 5,4428 na venda.

