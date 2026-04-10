Ibovespa renova máxima histórica e fecha aos 197 mil pontos

Bolsa brasileira avançou 4,93%; o volume financeiro nesta sexta-feira somou R$33,7 bilhões

Rogério de Santis/Futura Press/Estadão Conteúdo Volume financeiro nesta sexta-feira somou R$33,7 bilhões



O Ibovespa renovou a máxima histórica nesta sexta-feira (10) pelo terceiro dia seguido. Esse foi o 16º recorde em 2026. A bolsa brasileira fechou acima dos 197 mil pontos pela primeira vez, com agentes financeiros na expectativa de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã previstas para o fim de semana. O volume financeiro nesta sexta-feira somou R$33,7 bilhões.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa .BVSP subiu 1,12%, a 197.323,87 pontos, novo recorde de fechamento, após marcar 197.553,64 na máxima da sessão, novo topo intradia. Na mínima, registrou 195.129,25 pontos. Na semana, avançou 4,93%.

Autoridades norte-americanas e iranianas reúnem-se em Islamabad, no Paquistão, a partir de sábado, poucos dias após o anúncio de cessar-fogo em uma guerra que começou no final de fevereiro com ataques dos EUA e de Israel contra o Irã e se espalhou pelo Oriente Médio.

O Ibovespa tem resistido à aversão a risco e à busca por liquidez desencadeadas pelo conflito. Apesar do desempenho negativo do Ibovespa em março, a bolsa ainda registrou entrada líquida de capital externo, que persiste em abril.

Nesta sexta-feira, além do cenário externo, investidores também repercutiram a pauta macroeconômica brasileira, com o IPCA de março subindo 0,88%, maior avanço em cerca de um ano, superando as previsões de economistas, que apontavam alta de 0,77%.

Destaque do dia

HAPVIDA ON HAPV3.SA disparou 13,05% após anunciar mudanças em sua administração.

AZZAS 2154 ON AZZA3.SA desabou 10,88%, em meio ao anúncio de que o presidente da unidade de “Fashion & Lifestyle”, Ruy Kameyama, vai deixar a empresa no final de abril para “se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais”.

ENGIE BRASIL ON EGIE3.SA avançou 4,64%, renovando máximas históricas e ampliando a alta em abril para quase 10%.

ALLOS ON ALOS3.SAsubiu 1,92%, após firmar memorando de entendimento com a Kinea Investimentos para a potencial criação de um fundo de investimento imobiliário (FII) em uma transação que pode envolver uma oferta primária de cotas do potencial novo FII no valor entre R$789,5 milhões e R$1,97 bilhão.

DIRECIONAL ON DIRR3.SA valorizou-se 0,77%, tendo de pano de fundo prévia operacional do primeiro trimestre, com alta de 19% nas vendas líquidas.

ITAÚ UNIBANCO PN ITUB4.SAavançou 0,7%, em mais um dia positivo para bancos no Ibovespa. BTG PACTUAL UNIT BPAC11.SA foi exceção e fechou em baixa de 0,43%.

B3 ON B3SA3.SAsubiu 1,83%, endossada ainda por relatório de analistas do Citi, que elevaram a recomendação das ações para compra e o preço-alvo dos papéis de R$19 para R$23.

PETROBRAS PN PETR4.SAvalorizou-se 2,36%, mesmo com o declínio do petróleo no exterior.

VALE ON VALE3.SA encerrou em alta de 1,06%, mesmo com o fechamento negativo dos futuros do minério de ferro na China.

*Reuters