Declaração do Imposto de Renda 2026 começa nesta segunda; saiba o que muda

Prazo vai até 29 de maio e traz novidades como cashback via Pix e mais dados na declaração pré-preenchida

Rafa Neddermeyer / Agência Brasil Imposto de Renda 2026 começa nesta segunda-feira (23) e vai até 29 de maio



A Receita Federal abre nesta segunda-feira (23) o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, referente aos rendimentos recebidos em 2025. Os contribuintes têm até as 23h59 do dia 29 de maio para prestar contas.

Quem perder o prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. A expectativa da Receita é receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano.

Uma das principais dúvidas envolve a nova faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Apesar de já estar em vigor desde janeiro de 2026, a regra não vale para esta declaração, pois ela considera os rendimentos de 2025. A mudança só terá impacto no IR do próximo ano.

A lei também prevê descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais e aumento da tributação para contribuintes de maior renda.

Quem deve declarar?

Estão obrigadas a declarar as pessoas que, em 2025:

Tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;

Receberam rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 200 mil;

Obtiveram ganho de capital ou fizeram operações em bolsa acima de R$ 40 mil;

Tiveram receita bruta rural acima de R$ 177.920;

Possuíam bens e direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;

Passaram a morar no Brasil em 2025;

Possuem bens, trust ou rendimentos no exterior;

Tiveram ganhos com apostas acima de R$ 28.467,20.

Como declarar

A declaração pode ser enviada por três canais:

Programa Gerador da Declaração (PGD), instalado no computador;

Plataforma “Meu Imposto de Renda”, no navegador;

Aplicativo da Receita Federal para celular.

Quem tiver imposto a pagar pode parcelar em até oito vezes, com parcelas mínimas de R$ 50.

Restituições

Os pagamentos serão feitos em quatro lotes:

29 de maio;

30 de junho;

31 de julho;

28 de agosto.

A ordem de prioridade segue a mesma: idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e contribuintes que usarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber via Pix.

Novidades deste ano

Entre as principais mudanças está o chamado “cashback” do Imposto de Renda. Trabalhadores de baixa renda que tiveram imposto retido ao longo de 2025, mas que estão dentro da faixa de isenção, poderão receber automaticamente a restituição via Pix, no dia 15 de julho. A Receita estima beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas.

Outra novidade é a ampliação da declaração pré-preenchida, que agora inclui mais dados, como informações do eSocial, despesas médicas registradas no Receita Saúde e operações de renda variável.

O sistema também passa a emitir alertas automáticos para evitar erros, reduzindo o risco de cair na malha fina.

Além disso, a declaração deste ano traz novos campos para informar nome social e, de forma opcional, raça e cor do contribuinte e de seus dependentes.

Por fim, quem teve ganhos com apostas esportivas em 2025 deve informar os valores e os saldos mantidos nas plataformas, que agora têm campo específico na declaração.

*Com informações da Agência Senado