Líder do governo no Senado não vê chance de Trump adiar prazo para começo do tarifaço

Jaques Wagner está nos Estados Unidos com outros senadores para tentar negociar com a Casa Branca e o Congresso americano; delegação é liderada por Nelsinho Trad

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Jaques Wagner (PT-BA) explicou que é complicado postergar o início das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros



O senador Jaques Wagner, que atua como líder do governo no Senado, admitiu que é complicado postergar o início das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, programadas para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Ele se encontra em Washington, acompanhado por uma delegação de oito senadores, com o intuito de discutir as sobretaxas. Apesar de manter uma expectativa otimista, Wagner se mostrou cético quanto à possibilidade de adiar a aplicação das tarifas. A delegação é liderada pelo senador Nelsinho Trad, do PSD, e conta com a presença de ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro. O principal objetivo da missão é melhorar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Trad mencionou que já se reuniu com seis senadores americanos, mas preferiu não compartilhar detalhes para não comprometer as negociações.

Enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, tem tentado obstruir a agenda dos senadores com as autoridades dos EUA. No entanto, Trad não atribuiu essa interferência diretamente ao deputado. A missão dos senadores busca sensibilizar o setor privado americano sobre a relevância de se chegar a um acordo em relação às tarifas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na próxima terça-feira (29), a comitiva se reunirá com senadores dos Estados Unidos, e na quarta-feira (30), terá um encontro com líderes do setor privado no Council of the Americas. A expectativa é que essas reuniões possam abrir espaço para um diálogo mais construtivo e, quem sabe, uma revisão das tarifas que afetam os produtos brasileiros.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA