Lula convoca ministros e ouve sugestões para discutir o que fazer sobre tarifaço de Donald Trump

Governo está considerando a possibilidade de adotar uma abordagem diplomática; um grupo de estudos para tratar do tema será criado

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Na quarta-feira, Lula destacou que o Brasil utilizaria a Lei de Reciprocidade



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira (10) para abordar a recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma sobretaxa de 50% sobre as importações brasileiras. A medida, que deve ser implementada a partir de 1º de agosto, gerou preocupação no governo brasileiro, que decidiu formar um grupo de estudos para avaliar a melhor forma de resposta, segundo a Casa Civil. Na quarta-feira, Lula destacou que o Brasil utilizaria a Lei de Reciprocidade, que foi aprovada recentemente, como base para sua reação. O governo está considerando a possibilidade de adotar uma abordagem diplomática para entender a eficácia da nova tarifa imposta pelos EUA.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa estratégia visa evitar um confronto direto que possa prejudicar ainda mais as relações comerciais. Uma opção em análise é a retaliação cruzada, que poderia incluir serviços e questões de propriedade intelectual, uma tática que já se mostrou eficaz em disputas anteriores entre Brasil e Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias