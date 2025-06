Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 52 milhões

Números sorteados foram 11, 13, 16, 34, 35 e 39; próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para o dia 1º de julho

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 61 apostas conseguiram acertar cinco dos números, cada uma recebendo R$ 53.142,41



O prêmio da Mega-Sena atingiu a marca de R$ 52 milhões após o último sorteio, que não teve ganhadores na faixa principal. Os números sorteados foram 11, 13, 16, 34, 35 e 39. Apesar da ausência de um vencedor, 61 apostas conseguiram acertar cinco dos números, cada uma recebendo R$ 53.142,41. O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para o dia 1º de julho. Os interessados em participar podem realizar suas apostas até as 19h da próxima terça-feira. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Os apostadores têm a oportunidade de tentar a sorte novamente, com um prêmio que promete atrair muitos participantes. A expectativa é que o valor acumulado continue a crescer, aumentando ainda mais o interesse pelo jogo.

