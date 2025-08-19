Menos barreiras, mais futuro: o debate que o país precisa ouvir

O 12º Fórum Caminhos da Liberdade reunirá, no dia 11 de setembro em São Paulo, especialistas, líderes e empreendedores para debater os caminhos que podem destravar o Brasi

O Brasil carrega um potencial imenso, mas frequentemente vê esse potencial travado por obstáculos criados dentro de casa. O excesso de regras, a insegurança regulatória e a intervenção estatal em áreas que deveriam ser conduzidas pela sociedade e pelo mercado, minam a confiança de quem quer investir e produzir. Em vez de um ambiente que premie a eficiência e a inovação, ainda convivemos com uma rede de burocracias que consome tempo, energia e recursos, desestimulando empreendedores e limitando o alcance da economia. As consequências dessas restrições são visíveis. Pequenos e médios empresários enfrentam dificuldades desproporcionais para manter suas atividades; investidores se afastam por falta de previsibilidade; trabalhadores veem oportunidades se perderem pelo caminho.

O Brasil, que poderia estar entre os países mais dinâmicos do mundo, segue abaixo de seu potencial, justamente porque a liberdade para empreender, competir e inovar é constantemente testada. Esse quadro fica ainda mais desafiador quando somado a questões políticas e sociais. O debate público, essencial para o funcionamento saudável da democracia, enfrenta pressões e limites que preocupam. Quando a divergência de ideias passa a ser tratada como ameaça, perde-se a chance de construir soluções conjuntas. E, sem espaço para o contraditório, até mesmo a economia sofre — porque o livre mercado não existe sem liberdade de expressão, sem pluralidade de visões e sem instituições fortes que garantam a liberdade e a autonomia.

É por isso que eventos que colocam esses temas no centro da discussão se tornam tão relevantes. No próximo 11 de setembro, acontece o 12º Fórum Caminhos da Liberdade em São Paulo, que reunirá especialistas, líderes e empreendedores para debater os caminhos que podem destravar o Brasil. O encontro trará painéis sobre economia, política, segurança pública, liderança, empreendedorismo e liberdade de expressão, sempre conectados com as pautas mais atuais e com os desafios do momento.

O Fórum será um espaço único para refletir sobre os rumos do Brasil em um momento de incertezas. Reunindo grandes nomes e vozes influentes, o encontro promete provocar ideias e inspirar novas soluções para os desafios do presente e do futuro. Mais do que um evento, será uma oportunidade de enxergar o país sob novas perspectivas. Um ambiente de diálogo, onde líderes, empreendedores e pensadores se encontram para repensar caminhos e mostrar que, mesmo diante de restrições, sempre há espaço para a criatividade e a inovação.

Fórum Caminhos da Liberdade



Data: 11 de setembro (9h-19h)

Local: Vibra São Paulo

Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Inscrições: www.forumsp.org