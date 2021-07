Nubank lança cartão Ultravioleta com cashback de 1%; veja novidades

Produto garante vantagens do Mastercard Black, como acesso a sala VIP em aeroportos, compra protegida e garantia estendida

Divulgação/Nubank Produto é feito com metal e apresenta apenas o nome do ciente e o logo do Nubank



O Nubank anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento do cartão premium Ultravioleta, feito de metal e com benefícios exclusivos. O novo produto do banco digital brasileiro possui as vantagens do cartão Mastercard Black, como seguros de viagem, acesso a sala VIP em aeroportos, compra protegida e garantia estendida, e também garante 1% de cashback que cresce automaticamente 200% do CDI. O valor pode ser transferido para a conta do usuário, encaminhado para a plataforma de investimentos Easynvest by Nubank ou trocado por milhas na Smiles. Segundo o Nubank, o novo produto possui um núcleo de metal que é três vezes mais forte e pesado que os cartões de plástico. O design do novo cartão também se destaca por não conter nenhum tipo de numeração, apenas o nome do cliente e o logo da empresa. “Além de visual, a mudança também garante mais segurança, já que impede terceiros de copiar os dados sem que o cliente perceba”, informou o banco. Os quatro últimos dígitos do cartão poderão ser conferidos pelo aplicativo.

O cartão será liberado nos próximos meses e começará por quem já é cliente do banco. A fintech também criou uma lista de interesse no site. O Nubank Ultravioleta será gratuito para clientes que possuem uma média mensal de gastos de R$ 5 mil com a função crédito e/ou a partir de R$ 150 mil investidos no Nubank ou na Easynvest by Nubank. Para os outros casos, há uma mensalidade de R$ 49 que é cobrada automaticamente na fatura do cartão. “A mensalidade cobrada no Ultravioleta é cerca de 40% mais barata que a média dos cartões Black de bancos tradicionais, que é de R$ 84 mensais. Prezando pela transparência e com objetivo de garantir o acesso, o cartão não tem qualquer exigência de renda mínima e passa apenas pela análise de crédito tradicional para liberação”, informou a fintech.

O novo produto do Nubank foi apresentado em um evento virtual com a presença de seus fundadores, David Vélez e Cristina Junqueira, além da cantora Anitta, que recentemente foi anunciada como parte do conselho de administração da fintech. “Já aviso que cheguei para ficar. O Ultravioleta é só o começo. A gente está criando muita coisa legal, essa reinvenção aqui está só começando”, disse a artista. A transmissão também contou com a participação de influenciadores e artistas como Alice Wegmann, Jessica Ellen, Caio Braz, Dony De Nuccio e Monique Evelle. “Um produto para essa nova geração precisa deixar para trás esses antigos símbolos de status, e focar no que realmente importa. Chegou a hora de escolher em vez de ser escolhido”, afirmou Cristina.