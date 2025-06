Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina nas refinarias

Decisão estava alinhada com a recente queda nas cotações internacionais do petróleo; estatal prevê que essa diminuição resulte em um repasse de R$ 0,12 por litro ao consumidor final

Marcelo Camargo/Agência Brasil Desde dezembro de 2022, a empresa já havia promovido uma redução total de R$ 0,22 por litro



A Petrobras divulgou que a partir de terça-feira (3), o preço da gasolina sofrerá uma redução de 5,6%, passando a custar R$ 2,85 por litro. Este é o primeiro ajuste positivo nos preços desde julho de 2024. A estatal prevê que essa diminuição resulte em um repasse de R$ 0,12 por litro ao consumidor final. Desde dezembro de 2022, a empresa já havia promovido uma redução total de R$ 0,22 por litro, o que representa uma queda acumulada de 7,3%. Quando ajustada pela inflação, essa diminuição equivale a R$ 0,60 por litro, ou 17,5%. A redução no preço da gasolina é significativa, pois impacta diretamente a inflação, sendo um dos itens com maior peso no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A decisão de cortar o preço da gasolina estava alinhada com a recente queda nas cotações internacionais do petróleo. Na segunda-feira, o preço médio da gasolina nas refinarias estava R$ 0,08 acima da paridade de importação, o que indicava uma oportunidade para o ajuste. Além disso, a Petrobras estava atenta à necessidade de estabilizar os preços antes do verão no Hemisfério Norte, período em que a demanda por gasolina tende a aumentar. Em 2024, a Petrobras já havia realizado quatro ajustes no preço do diesel, que incluíram um aumento e três cortes.

