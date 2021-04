Pix do Nubank e Itaú ficam fora do ar nesta segunda-feira

Usuários estão com dificuldades para enviar e receber dinheiro; Banco Central diz que ‘instituições podem individual e pontualmente apresentar instabilidade no serviço’

TIAGO CALDAS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Usuários do Itaú e Nubank reclamam de instabilidade no Pix nesta segunda-feira



Clientes do Nubank e do Itaú estão com dificuldades para usar o Pix, a plataforma de pagamentos online do Banco Central, nesta segunda-feira, 12. Segundo relatos de usuários à Jovem Pan, ao tentar enviar ou receber valores pelo aplicativo, o Nubank avisa que a ferramenta está fora do ar e pede para que a transferência seja feita por TED. Já o Itaú excluiu o botão do Pix da tela inicial do aplicativo, mas manteve o atalho na página de transações. Mesmo assim, quem tenta usar o sistema recebe a mensagem: “Por favor, tente mais tarde. Neste momento o Pix está indisponível.” Em nota, o Banco Central afirmou que não foram notificadas irregularidades no Pix. “Os sistemas do Banco Central estão funcionando normalmente, instituições podem individual e pontualmente apresentar instabilidade no serviço.”

Os dois bancos se manifestaram pelas redes sociais em postagens de usuários que afirmaram não conseguir usar o sistema. “Nós identificamos sim, um comportamento inesperado nas transferências via PIX, mas o nosso time já esta trabalhando na solução, ok?”, escreveu o Nubank para um dos clientes. O Itaú seguiu na mesma linha e afirmou que está tomando providências. “Pedimos desculpas pelos transtornos causado por essa indisponibilidade. Não gostaríamos que ela estivesse acontecendo, mas já estamos tomando todas as providências para que a correção aconteça em breve.”