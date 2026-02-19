Maior alta porcentual da semana encerrada no sábado (14) aconteceu no DF, com 10,15%

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Preço médio do etanol sobe 0,22% em 12 estados e no Distrito Federal, diz ANP



Os preços médios do etanol hidratado subiram em 12 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em outros 9 e ficaram estáveis em 4 na semana encerrada no sábado (14). No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 0,22% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,64 para R$ 4,65 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço recuou 0,22%, de R$ 4,47 para R$ 4,46 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 10,15%, foi registrada no Distrito Federal, de R$ 4,63 para R$ 5,10 o litro. A maior queda, de 1,65%, ocorreu em Alagoas, de R$ 4,86 para R$ 4,78 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,86 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,83, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,25, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado em Rondônia, de R$ 5,50 o litro.

*Com informações do Estadão Conteúdo