Facebook pede ‘sinceras desculpas’ após queda de redes sociais

WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook não puderam ser acessados durante horas nesta segunda

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO Serviços do Facebook apresentaram instabilidade nesta segunda-feira



O Facebook pediu ‘sinceras desculpas’ após o WhatsApp, o Instagram e o próprio Facebook pararem de funcionar por horas nesta segunda. Em notas oficiais, a rede social reconheceu o impacto que teve nos pequenos negócios que fazem comércio através de suas plataformas, mas não deu maiores detalhes do que causou a queda. “Para todos que foram afetados pela interrupção das nossas plataformas hoje: sentimos muito. Sabemos que bilhões de pessoas e negócios em todo o mundo dependem de nossos produtos e serviços para permanecer conectados. Agradecemos sua paciência à medida que voltamos a ficar online” disse a empresa. Anteriormente, Mike Schroepfer, chefe da área técnica do Facebook, já havia pedido desculpas enquanto os problemas ainda eram resolvidos.

Ainda não se tem certeza sobre o que causou a parada no funcionamento dos apps. A hipótese mais provável até o momento é que ocorreu uma falha de Domain Name System (DNS) – o DNS é o servidor que direciona os usuários aos destinos durante a navegação, e a situação teria ocorrido por um problema nas rotas BGP (protocolos de roteamento de internet). O Facebook precisou enviar uma pequena equipe presencial até o centro de dados para corrigir o erro manualmente. As ações da empresa caíram 5,83% na índice Nasdaq da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, composto por empresas de tecnologia, e Mark Zuckerberg, dono do conglomerado, perdeu mais de US$ 6 bilhões. A situação prejudicou diversos pequenos comércios que operam através das plataformas e utilizam o WhatsApp para se comunicar com os clientes – a Jovem Pan contou algumas histórias de empreendedores que não conseguiram trabalhar normalmente.