RealTime/BigData: o que o eleitor achou do encontro entre Trump e Flávio Bolsonaro?

Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros vê a agenda de forma neutra; presidente dos EUA e senador se encontraram na Casa Branca no último dia 26

Reprodução / Redes Sociais Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente dos EUA, Donald Trump



A maioria dos eleitores brasileiros avalia como neutro o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo pesquisa RealTime/BigData divulgada nesta segunda-feira (1º), 42% dos entrevistados não viram a agenda de forma positiva nem negativa.

Entre os demais consultados, houve um empate na percepção sobre o impacto da reunião:

Neutro: 42%

42% Positivo: 29%

29% Negativo: 29%

Flávio Bolsonaro se encontrou com Trump no último dia 26, na Casa Branca. O filho do ex-presidente busca apoio americano na disputa presidencial.

O encontro aconteceu no momento em que o nome de Flávio cai nas pesquisas de intenção de voto contra o presidente Lula (PT), após a divulgação de conversas entre o filho do ex-presidente e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pelo site The Intercept Brasil.

Terceira via

A pesquisa também mediu a percepção de nomes que poderiam representar uma alternativa aos polos tradicionais da política brasileira. Renan Santos (Missão) lidera essa percepção com 26%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 21%.

A pesquisa também perguntou ao eleitorado sobre o atual cenário de divisão política no país. A maioria dos entrevistados, correspondente a 48%, afirmou estar cansada da polarização entre lulismo e bolsonarismo e declarou que gostaria de ver uma terceira via nas próximas eleições.

Abaixo de Renan Santos e Zema, outros nomes foram citados como possíveis representantes desse grupo alternativo:

Ronaldo Caiado (PSD): 8%

8% Flávio Bolsonaro (PL): 3%

3% Aécio Neves (PSDB): 3%

3% Joaquim Barbosa (DC): 3%

Outros 12% dos entrevistados responderam que nenhum dos nomes apresentados representa essa alternativa, enquanto 18% não souberam ou não quiseram responder. Entre os que ainda defendem o cenário polarizado, 27% afirmaram acreditar na disputa direta como forma de vencer o lulismo, enquanto 25% acreditam que a polarização é o caminho para vencer o bolsonarismo.

Foram feitas 2.000 entrevistas em todo o território nacional, entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05864/2026.