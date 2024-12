Tebet afirma que rotas de integração podem dobrar comércio brasileiro com países vizinhos

Ministério do Planejamento elaborou cinco trajetos que conectarão diferentes estados brasileiros a nações sul-americanas com o objetivo é otimizar o transporte de mercadorias

Diogo Zacarias/MPO Simone Tebet também mencionou que o presidente Lula está previsto para inaugurar uma das rotas de integração na região norte do Brasil



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, revelou nesta quinta-feira (12) que o Brasil tem potencial para aumentar em até duas vezes o volume de comércio com os países vizinhos da América do Sul. Essa possibilidade está atrelada à conclusão das rotas de integração, um projeto que está sob a coordenação do ministério. Para facilitar essa integração, o Ministério do Planejamento elaborou cinco rotas que conectarão diferentes estados brasileiros a nações sul-americanas. O objetivo é otimizar o transporte de mercadorias, diminuindo tanto o tempo quanto os custos envolvidos.

O financiamento das obras será garantido por meio do BNDES e de instituições regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Simone Tebet também mencionou que o presidente Lula está previsto para inaugurar uma das rotas de integração na região norte do Brasil. Este evento ocorrerá durante a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. A expectativa é que essa inauguração simbolize um passo importante para a integração econômica da região.

