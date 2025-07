Transporte aéreo de passageiro registra crescimento mundial de 5% em maio

Ásia-Pacífico se destacou com um crescimento de 9,4%, enquanto a América do Norte enfrentou uma leve queda de 0,5%

Reprodução/Instagram/@united Taxa de ocupação das aeronaves ficou em 83,4%, apresentando uma leve diminuição em relação a 2024



O transporte aéreo de passageiros no mundo registrou um crescimento de 5% em maio, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. A capacidade total das companhias aéreas também aumentou na mesma proporção. A taxa de ocupação das aeronaves ficou em 83,4%, apresentando uma leve diminuição em relação a 2024. Esses dados foram divulgados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, conhecida como Iata. Willie Walsh, diretor geral da Iata, ressaltou que o aumento na demanda não foi uniforme entre as regiões. A Ásia-Pacífico se destacou com um crescimento de 9,4%, enquanto a América do Norte enfrentou uma leve queda de 0,5%. Walsh também apontou que a instabilidade geopolítica no Oriente Médio continua a ser um desafio significativo para a indústria.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No que diz respeito à demanda internacional, houve um aumento de 6,7% em comparação a maio de 2024, com uma taxa de ocupação recorde de 83,2%. Por outro lado, a demanda por voos domésticos cresceu 2,1%, mas a taxa de ocupação caiu para 83,7%, indicando uma leve desaceleração nesse segmento. Além disso, o setor de carga aérea também apresentou resultados positivos, com um aumento de 2,2% na demanda total em maio. A capacidade de transporte de carga cresceu 2,0%. Walsh comentou sobre a capacidade do setor de carga aérea de se adaptar às mudanças nas políticas comerciais, evidenciando a resiliência dessa área da aviação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA