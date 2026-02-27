Veja quais itens de informática e telecomunicações tiveram alíquota mantida

Foi mantida a alíquota de outros 15 produtos de informática nos patamares anteriores, nos quais se incluem os smartphones

Karolina Grabowska/Pixabay Entre os itens que tiveram alíquota estão os notebooks de peso inferior a 3,5 kg



O Comitê-Executivo de Gestão – Gecex, núcleo executivo colegiado da Câmara de Comércio Exterior (Camex), anunciou, nesta sexta-feira (27), o recuo na elevação de alíquotas de 120 produtos classificados como bens de capital e de informática e telecomunicações. A tarifa foi reduzida a zero para 105 produtos classificados como bens de capital e de informática e telecomunicações. Foi mantida a alíquota de outros 15 produtos de informática nos patamares anteriores, nos quais se incluem os smartphones.

Veja os itens que tiveram alíquota mantida:

1. Notebooks de peso inferior a 3,5 kg, com tela de área superior a 140 cm2, mas inferior a 560 cm²: alíquota subiria para 20% e foi mantida em 16%;

2. Outros notebooks: alíquota subiria para 20% e foi mantida em 16%;

3. Gabinetes com fonte de alimentação, mesmo com módulo display numérico: alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 10,80%;

4. Outros gabinetes: alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 9%;

5. Placas-mãe (mother boards): alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 10,80%;

6. Telefones inteligentes (smartphones): alíquota subiria para 20% e foi mantida em 16%;

7. Roteadores com capacidade de conexão sem fio: alíquota subiria para 25% e foi mantida em 16%;

8. Outros roteadores: alíquota subiria para 20% e foi mantida em 10,80%;

9. Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina: alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 10,80%;

10. Não montados (CPUs): alíquota subiria para 7,2% e foi mantida em 0%;

11. Montados, próprios para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) (CPUs): alíquota subiria para 7,2% e foi mantida em 0%;

12. De caracteres braille (impressora): alíquota subiria para 7,2% e foi mantida em 0%;

13. Indicadores ou apontadores (mouse e track-ball, por exemplo): alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 10,80%;

14. Mesas digitalizadoras: alíquota subiria para 12,6% e foi mantida em 10,80%;

15. Unidades de memória (8471.70) De estado sólido (SSD – Solid-State Drive): não constava na resolução inicial, mas fica em 10,80%.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as alíquotas novas dos itens modificados ainda não estavam vigorando e, portanto, não cabe ressarcimento aos setores. Ainda de acordo com a Pasta, as decisões do Gecex são regulatórias, não sendo determinadas pelo ganho ou perda de arrecadação.

*Com informações do Estadão Conteúdo