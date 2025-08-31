Nordeste lidera inscrições para o Enem com mais de 1,7 milhão de participantes

Região contabilizou 1.737.789 inscrições, das quais 587.935 pertencem a estudantes que estão finalizando o ensino médio

Divulgação/Enem Entre os estados que se destacam pelo número de inscrições, São Paulo lidera com 751.648 participantes



O Enem 2025 registrou um total de 4.811.338 inscrições confirmadas, com o Nordeste liderando a lista de participantes. A região contabilizou 1.737.789 inscrições, das quais 587.935 pertencem a estudantes que estão finalizando o ensino médio. O Sudeste ocupa a segunda posição, com 1.631.563 inscritos, seguido pelo Norte, que teve 561.004, o Sul com 492.876 e, por último, o Centro-Oeste com 388.106.

Entre os estados que se destacam pelo número de inscrições, São Paulo lidera com 751.648 participantes. Minas Gerais e Bahia também apresentam números expressivos, com 464.994 e 428.019 inscrições, respectivamente. Por outro lado, os estados com menor quantidade de inscritos são o Amapá, com 33.193, o Acre, com 28.962, e Roraima, que registrou apenas 14.162 inscrições.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das inscrições regulares, o Enem 2025 também aprovou 116.541 pedidos de atendimento especializado. Dentre esses, a maior parte é de candidatos com débito de atenção, totalizando 41.732 solicitações. Essa medida visa garantir que todos os participantes tenham condições adequadas para realizar as provas. As datas das provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro de 2025. No entanto, as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba terão um cronograma diferente, com as avaliações ocorrendo nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Publicado Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA