Eleições 2026: mais de 33,4 milhões de brasileiros deixaram de votar no 1º turno

A abstenção corresponde a 21,08%, maior percentual de abstenção desde 1998

Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas neste domingo. Com 99,99% das urnas apuradas, a abstenção foi de 21,08%, o maior percentual desde 1998. Estavam aptos a votar 158.745.502 eleitores. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na eleição de 1998, cerca de 22,8 milhões de brasileiros deixaram de ir às urnas. Entretanto, o percentual de abstenção foi de 21,49%, o maior desde a redemocratização.

A abstenção no pleito geral tem aumentado continuamente desde 2006. Na última eleição, de 2022, cerca de 32,7 milhões de eleitores não votaram, correspondendo a 20,79%.

O presidente do TSE, o ministro Kassio Nunes Marques, disse que a Justiça Eleitoral busca “aperfeiçoar e intensificar todos os mecanismos” para reduzir o número de eleitores faltantes no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os eleitores que não comparecerem para votar precisam justificar a ausência em até 60 dias. Caso a Justiça Eleitoral rejeite a justificativa, será aplicada multa.