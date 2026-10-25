Lula derrota família Bolsonaro pela segunda vez

Lula virou contra Flávio e se reelegeu para quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80 anos, superou neste domingo o senador Flávio Bolsonaro (PL), 45 anos, na disputa ao Palácio do Planalto. Essa é a segunda vez que o petista derrota um integrante do clã Bolsonaro no pleito.

Lula obteve teve 52%. Flávio teve 48%.

Em 2022, Lula foi eleito pela terceira vez em confronto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo recebeu 60.345.999 votos (50,90%). O capitão da reserva teve 58.206.354 votos (49,10%).

Primeiro turno

Flávio terminou a primeira etapa do pleito presidencial à frente. O senador recebeu 56.104.503 votos (47,03%). Lula teve 53.879.538 votos (45,16%).

O escritor Augusto Cury (Avante) terminou em terceiro com 3.448.569 votos (2,89%). Em sequência, Renan Santos (Missão) recebeu 2.675.887 votos (2,24%).

O ex-governador Ronaldo Caiado somou 2.605.148 votos (2,18%). O ex-chefe do Executivo mineiro Romeu Zema obteve 326.488 votos (0,27%). Em sequência:

Samara Martins (UP): 122.911 (0,10%);

Hertz Dias (PSTU): 43.103 (0,04%);

Clariana Barão (DC): 40.043 (0,03%);

Edmilson Costa (PCB): 22.693 (0,02%);

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 16.881 (0,01%);

Rui Costa Pimenta (PCO): 15.024 (0,01%).

Depois do resultado, Cury, Caiado, Zema e Clariana Barão declararam apoio a Flávio para a segunda etapa do pleito. Samara Martins, Hertz Dias e Edmilson Costa anunciaram suporte “crítico” a Lula.

Renan Santos não manifestou apoio a nenhum dos candidatos. Wilson Grassi também não declarou suporte a Lula ou a Flávio. O Partido da Causa Operária (PCO), de Rui Costa Pimenta, orientou pelo voto nulo.

Trajetória

Nascido em Resende, no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1981, Flávio Nantes Bolsonaro é advogado e empresário. Filho mais velho de Jair Bolsonaro e Rogéria Nantes, ingressou ainda jovem na política e construiu praticamente toda a carreira eleitoral no Rio de Janeiro.

Flávio foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 21 anos, e permaneceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por quatro mandatos consecutivos. Durante a passagem pela Casa, teve na segurança pública uma de suas principais áreas de atuação.

Em 2016, tentou pela primeira vez um cargo no Executivo ao concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas terminou a eleição fora do segundo turno.

Dois anos depois, na mesma eleição que levou Jair Bolsonaro à Presidência, Flávio concorreu ao Senado. Foi eleito com cerca de 4,38 milhões de votos, o equivalente a 31,3% dos votos válidos, e tornou-se o candidato mais votado para o cargo no Rio de Janeiro. Assumiu o mandato em fevereiro de 2019.

No Senado, tornou-se um dos principais representantes do bolsonarismo e participou da articulação política em defesa do governo do pai. Após a saída de Jair Bolsonaro da Presidência e seu impedimento para concorrer novamente ao cargo, Flávio ganhou espaço como possível sucessor eleitoral.

Em dezembro de 2025, anunciou ter sido escolhido pelo pai para disputar a Presidência. O PL oficializou sua candidatura em convenção realizada em São Paulo, em 25 de julho de 2026. Alfredo Gaspar foi escolhido para ocupar a vice na chapa.