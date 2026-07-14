Espanha chega a 37 jogos de invencibilidade após vitória sobre a França

Última vez que a La Roja perdeu foi em março de 2024, quando foi derrotada pela Colômbia

A vitória da Espanha sobre a França que garantiu a La Roja na final da Copa do Mundo depois de 16 anos, quando conquistou seu primeiro título da competição, aumentou para 37 jogos o tempo de invencibilidade dos espanhóis, que não sabem o que é perder um jogo desde 22 março de 2024, quando foram derrotados por 1 a 0 para a Colômbia em uma amistoso entre as duas seleções.

A sequência de 37 jogos começou quatro dias depois, em um empate em 3 a 3 contra a seleção brasileira de Dorival Jr.

Com a nova sequência, a Espanha soma:

37 jogos

28 vitórias

9 empates

A sequência de vitórias da Espanha abrange Eurocopa, Liga das Nações, Eliminatórias e Copa do Mundo. Em 2025 a Espanha chegou a perder uma partida, foi derrotas por 5 x 3 nos pênaltis por Portugal, entretanto, esse resultado não é levado em consideração visto que só é contabilizado os 90 minutos da partida e prorrogação. Na ocasião o jogo terminou empatado em 2 a 2.

Os números espanhóis na Copa também de refletem a boa campanha que a equipe vem construindo, já que em sete jogos disputado, só levou um gol, que foi nas quartas de final da competição em um jogo contra a Bélgica.

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Uruguai 0 x 1 Espanha

Espanha 3 x 0 Áustria

Portugal 0 x 1 Espanha

Espanha 2 x 1 Bélgica

França 0 x 2 Espanha

Com o resultado alcançado nesta terça-feira, a Espanha volta a uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos. A primeira e última vez tinha sido em 2010, quando os espanhóis ficaram com o título da competição, seu único título do torneio até agora.

Adversário dos espanhóis vai ser definido nesta quarta-feira (14), em partida entre Inglaterra e Argentina.