Fluente em Língua de Sinais, Michelle elogiou programa do governo Lula sobre o tema

A ex-primeira-dama expôs o sinal de "eu te amo" em Libras no vídeo em que afirma que Flávio Bolsonaro a "maltratou" e "humilhou"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é fluente em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e conhecidamente defensora da inclusão da comunidade surda na sociedade, tendo quebrado protocolos para discursar inteiramente em Libras durante a cerimônia de posse presidencial do marido e ex-presidente, Jair Bolsonaro, ainda em 2019.

Após divergências com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (3) para elogiar uma iniciativa do governo Lula (PT). Na postagem, ela celebrou o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, apresentado pelo Ministério da Educação (MEC).

Michelle afirmou que a nova política, que estabelece a educação bilíngue como uma modalidade separada da Educação Especial, promove maior autonomia e protagonismo para a comunidade surda. Segundo a ex-primeira-dama, a medida representa a concretização de um projeto voltado à acessibilidade e à ampliação de oportunidades.

Ela começou a aprender a língua por conta de um tio surdo e, mais tarde, aprofundou-se pelo convívio com um casal de amigos surdos em sua igreja.

No vídeo publicado por Michelle no dia 24 de junho, em que diz ter sido “humilhada” e “maltratada” por Flávio, ela gravou as imagens com a configuração de mão que significa “eu te amo” em Libras. Desde o ínicio do governo Bolsonaro até o fim, e ainda nos dias de hoje, a ex-primeira-dama usa do sinal como uma marca.