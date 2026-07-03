Após críticas a Flávio, Michelle elogia programa do governo Lula

Após divergências com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (3) para elogiar uma iniciativa do governo Lula (PT). Na postagem, ela celebrou o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, apresentado pelo Ministério da Educação (MEC).

Michelle afirmou que a nova política, que estabelece a educação bilíngue como uma modalidade separada da Educação Especial, promove maior autonomia e protagonismo para a comunidade surda. Segundo a ex-primeira-dama, a medida representa a concretização de um projeto voltado à acessibilidade e à ampliação de oportunidades.

Veja a postagem abaixo:

Postagem de Michelle Bolsonaro

O programa federal tem como objetivo melhorar o acesso, a permanência e o aprendizado de estudantes surdos no país. Dados do MEC indicam que, atualmente, apenas 12% das redes de ensino contam com materiais pedagógicos adequados em Libras e somente 2.501 professores possuem formação continuada em educação bilíngue para esse público.

O levantamento do ministério aponta ainda que provas no formato VídeoLibras alcançam 1,31% dos estudantes. A nova política busca enfrentar a carência de apoio especializado e a reduzida oferta de cursos de pedagogia bilíngue no território nacional.