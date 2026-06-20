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Mostra dá destaque à campanha de SP de vacinação contra febre amarela

Evento promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde reuniu representates estaduais para compartilhar estratégias de fortalecimento da imunização no Brasil

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Vacinação Febre Amarela
Segundo o governo de SP, foram aplicadas 371,1 mil doses do imunizante contra febre amarela em janeiro e fevereiro de 2025 Rovena Rosa/Agência Brasil

A II Mostra de Experiências Exitosas da Gestão Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) para Recuperação das Coberturas Vacinais reconheceu a campanha do governo paulista “São Paulo: todos contra a febre amarela” como uma das cinco principais iniciativas de comunicação do país. Promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o evento reuniu representantes estaduais para compartilhar estratégias de fortalecimento da imunização no Brasil.

O governo de São Paulo apresentou a campanha desenvolvida em 2025 pelas Secretarias de Comunicação e de Saúde em resposta ao aumento de diagnósticos para febre amarela no estado. Segundo o Executivo paulista, a iniciativa utilizou estratégias direcionadas a diferentes públicos para enfrentar a desinformação.

No evento, o governo paulista mostrou como foi feita a orientação à população por meio da campanha para ampliar o alcance das mensagens sobre vacinação a fim de apoiar as ações de prevenção e controle da doença no estado. Para o Executivo de São Paulo, a iniciativa contribuiu para o aumento do número de vacinados.

Conforme dados do governo estadual, em janeiro e fevereiro de 2025, foram aplicadas 371,1 mil doses do imunizante contra febre amarela, um aumento de 36,8% ante o mesmo período de 2024. Só em fevereiro, fase de maior intensidade da campanha, foram 193,4 mil doses aplicadas — alta de 66,2% contra os 116,4 mil do mesmo mês do ano anterior.

Além da campanha de comunicação, o Executivo de SP apresentou o sistema de informação e integração de dados, o trabalho de “Interoperabilidade de Dados Vacinais para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)” e o painel sobre o Incentivo à Gestão Municipal do SUS Paulista (IGM SUS Paulista).

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