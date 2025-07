Acampamento no Texas confirma a morte de 27 campistas e instrutores após inundações

Ao total, no centro-sul do Estado americano, as fortes chuvas causaram 82 mortes, incluindo crianças, segundo as autoridades locais

RONALDO SCHEMIDT / AFP As fortes chuvas provocaram a enchente repentina do rio Guadalupe, arrastando cabanas e deixando vestígios de pessoas presas ou desaparecidas



O acampamento de verão cristão Mystic, localizado às margens do rio Guadalupe, confirmou nesta segunda-feira (7) a morte de 27 campistas e instrutores após as inundações que devastaram o centro-sul do Texas neste final de semana, o que aumentou o número oficial de falecidos, que até agora está cifrado em 82, segundo as autoridades locais, muitas crianças. “Nossos corações estão partidos junto com as famílias que estão apoiando esta tragédia inimaginável. Estamos orando por eles constantemente”, afirmou a organização do acampamento em comunicado. As fortes chuvas provocaram a enchente repentina do rio Guadalupe, arrastando cabanas e deixando vestígios de pessoas presas ou desaparecidas, entre elas os 27 campistas do Mystic. Equipes de resgate locais e estaduais mobilizaram amplos recursos para continuar a busca por aqueles que ainda não foram localizados. “Estivemos em comunicação com os locais e estaduais, que estão incansavelmente mobilizando amplos recursos para buscar nossas meninas desaparecidas”, indicou as autoridades do acampamento.

“Somos profundamente gratos pelas previsões de apoio da comunidade, dos socorristas e dos funcionários em todos os níveis”, acrescentou a nota. Diante da magnitude da tragédia, o acampamento pediu respeito e privacidade para as famílias afetadas. As autoridades instaram a população a tomar medidas extremas diante das cheias repentinas na região, que registraram níveis excessivos de chuvas nos últimos dias. As equipes de emergência continuam trabalhando na área para avaliar danos e localizar os desaparecidos. Na noite de domingo, Larry Leitha Jr., xerife do condado de Kerr, um dos mais afetados pelo desastre, afirmou que em sua jurisdição foram localizados 68 falecidos, dos quais 40 são adultos e 28 crianças. Entre essas vítimas, 18 adultos e dez menores não foram identificados. Essas mortes somam-se outras 14 em condados próximos: seis em Travis, três em Burnet, duas em Kendall, duas em Williamson e uma em Tom Green, detalhada na emissora “CNN”.

