Advogado que defendia ativistas cristãos é condenado à prisão na China

Xie, 54 anos, foi detido em 2022 e passou vários anos sob rigorosa vigilância das autoridades

NICOLAS ASFOURI / AFP) Foto de 31 de outubro de 2019 mostra o advogado Xie Yang conversando com seguranças do Tribunal Popular Intermediário de Xuzhou sobre a prisão do colega Yu Wensheng, também ativista dos direitos humanos



O advogado chinês Xie Yang, que defendeu ativistas cristãos e pró-democracia, foi condenado a cinco anos de prisão por “incitação à subversão”, informou a organização americana Human Rights Watch (HRW).

Xie, 54 anos, foi detido em 2022 e passou vários anos sob rigorosa vigilância das autoridades, que o acusam de declarações consideradas críticas ao governo e ao Partido Comunista.

O Tribunal Popular Intermediário de Changsha (centro da China) condenou na segunda-feira o advogado a cinco anos de prisão por “incitação à subversão”, afirmou a HRW em um comunicado.

O tribunal baseou a decisão em várias publicações de Xie na rede social chinesa WeChat, segundo uma mensagem publicada na conta do X de sua ex-esposa, Chen Guiqiu, que não revela o conteúdo dos comentários do advogado.

Nenhum advogado estava presente no anúncio da sentença, indicou Chen, que destacou que Xie pretende recorrer contra a condenação.

Devido ao tempo que o advogado está detido, ele poderia, em teoria, ser libertado em janeiro de 2027, destacou a HRW.

Segundo uma cópia do documento de acusação com data de 2022, consultado pela AFP, a Justiça acusou Xie de estar “sob a influência de forças hostis à China” e “de ter a intenção de derrubar o sistema político”.

“Com suas contas em redes sociais nacionais e estrangeiras”, e “em entrevistas concedidas a meios de comunicação estrangeiros, o advogado emitiu comentários que atacam e difamam o poder estatal, o sistema socialista e a liderança do Partido Comunista da China”, afirma o documento.

O julgamento aconteceu com portas fechadas em outubro de 2025, segundo a HRW.

“O caso não visava apenas perseguir um corajoso advogado de direitos humanos como Xie, mas intimidar todos os advogados que buscam proteger os direitos do povo chinês”, disse Maya Wang, vice-diretora da divisão da Ásia da HRW.

Xie cumpriu quase dois anos de prisão após ser detido em julho de 2015, durante uma operação de repressão que visava centenas de ativistas de direitos humanos e seus advogados.

*AFP