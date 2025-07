Agressor do Capitólio é condenado à prisão perpétua nos EUA por tentar matar policiais

Edward Kelley, de 36 anos, foi declarado culpado em novembro por um júri do estado sulista do Tennessee de três acusações, incluindo planejar o assassinato de funcionários federais

Um dos seguidores de Donald Trump que participou do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 foi condenado na quarta-feira (2) à prisão perpétua por planejar assassinar os policiais que o investigaram. Edward Kelley, de 36 anos, foi declarado culpado em novembro por um júri do estado sulista do Tennessee de três acusações, incluindo planejar o assassinato de funcionários federais. Segundo a ata da acusação, em 6 de janeiro de 2021 ele confeccionou uma “lista” de agentes do FBI e outros funcionários envolvidos na investigação do ataque. Kelley é um dos mais de 1.500 membros da multidão que invadiu o Capitólio aos quais Trump concedeu o perdão presidencial em 20 de janeiro, primeiro dia de seu novo mandato.

Os advogados de Kelley argumentaram que o perdão também abrangia as acusações contra ele neste caso. Mas os promotores apontaram que o ato pelo qual ele foi acusado ocorreu em dezembro de 2022, quase dois anos após o ataque ao Capitólio. Em 20 de janeiro de 2025, Trump desestimou a maior investigação realizada pelo Departamento de Justiça. Ele concedeu perdão por decreto a cerca de 1.250 condenados pelo caso, comutou as penas de outros 14 e ordenou a suspensão dos processos contra centenas de acusados ainda pendentes de julgamento.

