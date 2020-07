Alemanha tem novo surto de Covid-19 ligado a abatedouro de animais

EPA/FRISO GENTSCH/Archivo 66 casos já foram registrados em abatedouro de aves na Alemanha



A Alemanha registrou mais um surto de infecções pelo novo coronavírus, desta vez em um abatedouro de aves na cidade de Lohne, localizada no estado da Baixa Saxônia, na região central do país, em que há 66 casos positivos. De acordo com informações divulgadas neste domingo, já foram feitos 1.046 testes de diagnóstico entre os funcionários da empresa e pessoas que tiveram contato com os trabalhadores nos últimos dias.Com os números relacionados ao abatedouro, o índice de infecções semanais na região subiu para 41,13 por 100 mil habitantes.

O máximo considerado para estabelecer medidas restritivas mais rígidas, em determinada localidade, é de 50 por 100 mil pessoas por semana, o que indica que Lohne já está perto do limite. Até o momento, no entanto, o surto é menor do que foi registrado na cidade de Gütersloh, também em um abatedouro de animais, que deixou mais de 1.500 infectados. Por causa disso, uma população de 640 mil habitantes foi confinada novamente.

A Alemanha registrou, segundo o Instituto Robert Koch, mais de 201,3 mil casos de infecção, além de 9.083 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

*Com Agência EFE