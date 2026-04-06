Artemis II: missão chega na parte de trás da Lua e perde contato com a Terra

Queda de comunicação já estava prevista e deve durar 40 minutos; ela aconteceu por volta das 19h40 e deve retornar às 20h20 (horário de Brasília)

HANDOUT / NASA / AFP Captura de tela de uma transmissão ao vivo da NASA mostra a espaçonave Orion se aproximando da Lua em 6 de abril de 2026



Os quatro astronautas da missão Artemis II já estão atrás da Lua e ficarão sem conexão com a Terra por 40 minutos. A queda de comunicação já estava prevista. “Nos veremos do outro lado”, disse o astronauta Victor Glover, minutos antes de a comunicação ser perdida. A queda de comunicação aconteceu por volta das 19h40 e deve retornar às 20h20 (horário de Brasília). O contato foi retomado por volta das 20h27.

A tripulação realiza nesta segunda-feira um sobrevoo que durará cerca de seis horas, durante o qual irão documentar características da Lua que antes eram conhecidas apenas por fotografias tiradas por robôs.

Missão Artemis II decolou da Terra em direção à Lua na quarta-feira (1). Foi a primeira viagem em mais de 50 anos.

Os objetivos da Artemis II incluem verificar se tanto o foguete lunar SLS quanto a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028. Tal prazo desperta ceticismo entre os especialistas, em parte porque depende dos avanços tecnológicos do setor privado. Os astronautas precisarão de um segundo veículo para descer até a superfície lunar, um módulo de pouso que ainda está em desenvolvimento por empresas espaciais rivais, pertencentes a Elon Musk e Jeff Bezos.

Recorde de distância da Terra

Os quatro astronautas da missão lunar Artemis II, da Nasa, se tornaram, nesta segunda-feira (6), os primeiros a voar mais longe da Terra, enquanto se preparam para observar partes da Lua apenas vistas em imagens registradas por satélites.

A equipe da Artemis II bateu o recorde anterior de 400.171 km, estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. Espera-se que, durante o dia de hoje, esta missão supere em mais de 6.600 km a marca anterior, alcançando 406.778 km de distância.

Conheça os astronautas que estão na expedição de retorno à órbita da Lua?

A Artemis II apresenta mudanças significativas em relação às expedições Apollo. A equipe conta com a primeira mulher, pessoa negra e astronauta de fora dos Estados Unidos a participar de uma missão do tipo.

Reid Wiseman

Aos 50 anos, Reid Wiseman será o comandante da missão. Nascido em Baltimore, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.

Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, completou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, posteriormente, chefiou o escritório de astronautas da Nasa.

Victor Glover

Victor Glover, de 49 anos, pilotará a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.

Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.

Em 2020, ele se tornou o primeiro norte-americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.

Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho pavimentado por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro norte-americano negro no espaço.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 anos, será a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira de formação e pesquisadora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.

Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens icônicas do programa Apollo.

Selecionada também em 2013, ela detém o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir.

Jeremy Hansen

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro astronauta de fora dos Estados Unidos a orbitar a Lua.

Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.

Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.

A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra.

Confira a transmissão da missão Artemis II