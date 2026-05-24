Ataque a bomba em trem deixa 24 mortos e mais de 50 de feridos no Paquistão

Grupo rebelde BLA assumiu a autoria do atentado na capital regional, Quetta; explosão atingiu comboio que transportava militares e suas famílias

BANARAS KHAN / AFP Agentes de segurança inspecionam vagões danificados e descarrilados após explosão que atingiu um trem em Quetta, no Paquistão



Um ataque a bomba contra um trem no Paquistão deixou, neste domingo (24), ao menos, 24 pessoas mortas e mais de 50 feridas. O atentado ocorreu na capital regional, Quetta, e teve como alvo um comboio que transportava militares e seus familiares para o Noroeste do país.

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), grupo separatista que intensificou suas operações nos últimos meses, reivindicou a autoria da ação. Segundo autoridades locais, os soldados viajavam para celebrar o Eid al-Adha, um dos feriados mais importantes do calendário islâmico, previsto para começar na próxima terça-feira (26).

A explosão, causada por um dispositivo de cerca de 35 quilos de explosivos, atingiu diretamente um dos vagões. Imagens do local mostram a estrutura metálica retorcida e tombada, enquanto equipes de resgate e militares buscavam sobreviventes entre os destroços.

“Quando ouvi a detonação, pensei que fosse um ataque. Saí e vi a devastação; meu carro foi completamente destruído”, relatou Mujib Ahmad, testemunha do incidente, à agência AFP.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, condenou o atentado. “Tais atos covardes de terrorismo não podem enfraquecer a determinação do povo paquistanês”, afirmou em nota oficial.

Entenda o conflito

Considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, o BLA tem como alvo frequente instalações militares, prédios governamentais e trabalhadores estrangeiros. O grupo acusa o governo federal de explorar as vastas reservas de gás e minerais do Baluchistão sem reverter os lucros para a população local.

Apesar de ser a maior província em território, o Baluchistão é a região mais pobre do Paquistão, apresentando os menores índices de desenvolvimento econômico, educação e emprego do país. A fronteira com o Irã e a instabilidade política tornam a província um dos epicentros da violência separatista na região.