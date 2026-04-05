Ataque israelense mata criança de quatro anos e mais 10 pessoas no Líbano

Durante o Domingo de Páscoa (5), a capital do país, Beirute, conviveu com sons de ataques de Israel e barulhos de aviões voando baixo

FADEL ITANI / AFP Equipes de resgate procuram sobreviventes no local de um ataque israelense no bairro de Jnah, em Beirute, neste domingo (5)



Um ataque aéreo israelense em Kfarhata, um vilarejo no sul do Líbano, matou sete pessoas neste domingo (5), incluindo uma criança de 4 anos, informou o Ministério da Saúde do Líbano em um comunicado.

Outro ataque israelense no bairro de Jnah, em Beirute, matou quatro pessoas e feriu outras 39, acrescentou o ministério.

O ataque a Kfarhata ocorreu após uma ordem de retirada durante a noite pelos militares israelenses, instruindo os moradores a deixarem o vilarejo.

Enquanto os cristãos libaneses, que representam cerca de um terço da população, comemoravam o domingo de Páscoa, o país viveu um de seus dias mais violentos desde o início dos combates com Israel no início do mês passado.

Durante todo o dia, Beirute ecoou com os sons de ataques e o barulho de aviões voando baixo. Os subúrbios ao sul da capital foram atingidos por oito ataques aéreos, informou a mídia estatal.

Mais cedo neste domingo, o exército libanês disse que um soldado havia sido morto em um ataque israelense no sul do Líbano.

No sábado (4), o exército israelense emitiu um aviso de retirada visando a passagem de fronteira de Masnaa, no Líbano, com a Síria, o principal ponto de entrada que liga os dois países, alegando que estava sendo usada pelo grupo armado libanês Hezbollah para fins militares.

O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio quando o Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a lançar foguetes contra Israel em 2 de março, em apoio a Teerã.

Israel lançou ataques contra o Líbano e invadiu o sul do país, no que se tornou o desdobramento mais violento da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

*Com informações da Reuters