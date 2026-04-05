Ataque israelense mata criança de quatro anos e mais 10 pessoas no Líbano
Durante o Domingo de Páscoa (5), a capital do país, Beirute, conviveu com sons de ataques de Israel e barulhos de aviões voando baixo
Um ataque aéreo israelense em Kfarhata, um vilarejo no sul do Líbano, matou sete pessoas neste domingo (5), incluindo uma criança de 4 anos, informou o Ministério da Saúde do Líbano em um comunicado.
Outro ataque israelense no bairro de Jnah, em Beirute, matou quatro pessoas e feriu outras 39, acrescentou o ministério.
O ataque a Kfarhata ocorreu após uma ordem de retirada durante a noite pelos militares israelenses, instruindo os moradores a deixarem o vilarejo.
Enquanto os cristãos libaneses, que representam cerca de um terço da população, comemoravam o domingo de Páscoa, o país viveu um de seus dias mais violentos desde o início dos combates com Israel no início do mês passado.
Durante todo o dia, Beirute ecoou com os sons de ataques e o barulho de aviões voando baixo. Os subúrbios ao sul da capital foram atingidos por oito ataques aéreos, informou a mídia estatal.
Mais cedo neste domingo, o exército libanês disse que um soldado havia sido morto em um ataque israelense no sul do Líbano.
No sábado (4), o exército israelense emitiu um aviso de retirada visando a passagem de fronteira de Masnaa, no Líbano, com a Síria, o principal ponto de entrada que liga os dois países, alegando que estava sendo usada pelo grupo armado libanês Hezbollah para fins militares.
O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio quando o Hezbollah, apoiado pelo Irã, começou a lançar foguetes contra Israel em 2 de março, em apoio a Teerã.
Israel lançou ataques contra o Líbano e invadiu o sul do país, no que se tornou o desdobramento mais violento da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.
*Com informações da Reuters
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