Autoridades da Síria anunciam novo cessar-fogo em Sweida

Após acordo anunciado na última terça-feira (15) não ter entrado em vigor, o Ministério do Interior sírio informou estabelecimento da trégua e a ‘instalação de postos de controle de segurança na cidade’ de maioria drusa

Foto de Rami al SAYED / AFP Fumaça sobe após ataques israelenses perto do exército sírio e da sede do Ministério da Defesa em Damasco



As autoridades sírias anunciaram um novo cessar-fogo em Sweida nesta quarta-feira (16), onde novos episódios de violência foram relatados após o envio de forças governamentais e grupos aliados para esta cidade predominantemente drusa no sul do país. Uma fonte do Ministério do Interior, citada pela agência de notícias oficial Sana, anunciou que “foi alcançado um acordo para um cessar-fogo em Sweida e a instalação de postos de controle de segurança na cidade”. O cessar-fogo inicial declarado na terça-feira não entrou em vigor. Segundo uma ONG, a violência causou mais de 300 mortes desde domingo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mais de 300 pessoas morreram desde domingo em combates em Sweida, uma cidade predominantemente drusa no sul da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta quarta-feira, revisando o número anterior de mortos de 248. Segundo o OSDH, 69 combatentes drusos e 40 civis drusos morreram, “27 deles executados” por membros das forças governamentais. Além disso, 165 membros das forças governamentais e 18 combatentes beduínos, assim como 10 membros das forças de segurança do governo, morreram em bombardeios israelenses, acrescentou a ONG.

*Com informações da AFP