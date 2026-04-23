Avião que partiria de Santiago para SP colide com outra aeronave na pista

Não houve feridos e passageiros retornaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (23)

Reprodução/X @aviationbrk A aeronave da Latam colidiu com outro avião durante o taxiamento antes da decolagem



Um avião da companhia aérea Latam Airlines colidiu na quarta-feira (22) com uma aeronave da Aerolíneas Argentinas na pista do Aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile. O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Não houve feridos.

Em nota, o Grupo Latam Airlines informou que o acidente ocorreu durante o taxiamento do avião antes da decolagem. A companhia aérea disse que a aeronave teve danos leves em uma das asas e os passageiros foram realocados em um voo que partiu para Guarulhos às 1h29 (de Brasília) desta quinta-feira (23).

Em entrevista à Radio ADN, do Chile, um passageiro do voo da Latam contou que, pouco antes do impacto, outros ocupantes notaram uma proximidade incomum com a aeronave da Aerolíneas Argentinas. “Poderia ter sido mais grave, porque se tivesse acontecido quando o avião estivesse ganhando velocidade, poderia ter sido muito pior”, afirmou.

Ao jornal argentino La Nación, a Aerolíneas Argentinas disse que o avião envolvido no acidente foi tirado de serviço. O impacto danificou a barra estabilizadora do Boeing 737. Já os passageiros foram alocados em um voo da Sky Airline que partiu para Buenos Aires, na Argentina, na madrugada desta quinta-feira.

Após o acidente, a Direção Geral de Aeronáutica Civil do Chile (DGAC) disse que investigará as circunstâncias da colisão das aeronaves.

Leia a íntegra da nota da Latam

“O Grupo LATAM Airlines informa que, durante o taxiamento da aeronave do voo LA756 (Santiago–São Paulo/Guarulhos), na quarta-feira (22/4), houve contato com uma aeronave da Aerolíneas Argentinas posicionada na pista, o que gerou danos leves em uma de suas asas”.

“Como parte do protocolo, todos os passageiros da LATAM foram desembarcados com total segurança e realocados em um novo voo que decolou às 00h29 (horário local) de 23/4 (quinta-feira)”.

“A companhia acionou todos os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência e está investigando o caso em coordenação com as autoridades competentes”.

“Por fim, reafirma que a segurança é um valor inegociável e todas as suas decisões operacionais são tomadas em conformidade com esse princípio”.