Biden tem ‘longa lista’ de assuntos para tratar com Bolsonaro, diz conselheiro da Casa Branca

Governo federal confirmou a participação do presidente brasileiro na Cúpula das Américas entre os dias 6 e 10 de junho; evento acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos

Juan Gonzalez, diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, conversou com jornalistas nesta quarta-feira, 1º, e afirmou que o presidente norte-americano Joe Biden tem uma “longa lista” de assuntos que serão tratados com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). O governista mencionou que temas como insegurança alimentar, segurança sanitária, ações de combate à pandemia e mudanças climáticas são alguns dos tópicos que ambos debaterão. “São áreas em que o Brasil desempenha papel muito importante”, alegou Gonzalez. Ambos estarão na próxima conferência da Cúpula das Américas, que reunirá líderes do continente em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho. Ainda que o governo federal tenha confirmado presença no evento, o Ministério das Relações Exteriores não informou se haverá um encontro formal entre os líderes.