Boeing 777 faz pouso de emergência na Rússia com problemas no motor

Há menos de uma semana atrás, um avião do mesmo modelo quebrou logo após a decolagem nos Estados Unidos; fabricante recomendou suspensão de todas as aeronaves

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO A United Airlines já havia suspendido as operações da sua frota de aviões do modelo Boeing 777 após pouso de emergência no dia 20



Um Boeing 777 que pertence à companhia aérea Rossiya teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Sheremetyevo, na Rússia, após apresentar mau funcionamento de um sensor de controle do motor. O incidente aconteceu nesta sexta-feira, 26, enquanto o avião operava o voo transcontinental FV4520, que vai de Hong Kong a Espanha. No último sábado, 20, outro Boeing 777 foi forçado a fazer um pouso de emergência devido à problemas no motor. Nesse caso, a aeronave pertencia à United Airlines retornou ao Aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, logo depois da sua decolagem. Aparentemente, uma lâmina quebrou e acabou soltando a tampa do motor e outras peças de metal, que caíram em um subúrbio da cidade.

Desde o ocorrido do último dia 20, a Boeing recomendou a suspensão das operações dos 69 aviões do modelo 777 que estão em serviço e das 59 em estoque, todos com motores Pratt & Whitney, que é uma unidade da empresa Raytheon. As autoridades aéreas de vários países, incluindo os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, também decidiram, por conta própria, suspender temporariamente as operações desse modelo enquanto as investigações continuam.

*Com informações da EFE