Bolívia deverá escolher presidente no 2º turno com disputa entre dois candidatos de direita, segundo projeções

AIZAR RALDES, MARCELO GOMEZ / AFP Jorge 'Tuto' Quiroga Ramirez e Rodrigo Paz durante a eleição presidencial na Bolívia



A Bolívia deverá escolher seu próximo presidente em um segundo turno entre dois candidatos de direita, um senador que surpreendeu e um ex-presidente, que disputarão para substituir a esquerda após 20 anos de governo, segundo projeções da Ipsos-Ciesmori e da Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sul), ficou em primeiro lugar com mais de 31% dos votos nas apurações rápidas de ambas as empresas de pesquisa. Em segundo lugar aparece o ex-mandatário Jorge Quiroga, com mais de 27%. O milionário Samuel Doria Medina, favorito em todas as pesquisas até uma semana atrás, foi relegado ao terceiro posto, com mais de 19%. O resultado ainda não é oficial.

