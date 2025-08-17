Jovem Pan > Notícias > Mundo > Bolívia deverá escolher presidente no 2º turno com disputa entre dois candidatos de direita, segundo projeções

Bolívia deverá escolher presidente no 2º turno com disputa entre dois candidatos de direita, segundo projeções

Rodrigo Paz, senador por Tarija, ficou em primeiro lugar, e, em segundo lugar aparece o ex-mandatário Jorge Quiroga; Samuel Doria Medina, que era favorito nas pesquisas, foi relegado ao terceiro posto

A Bolívia deverá escolher seu próximo presidente em um segundo turno entre dois candidatos de direita, um senador que surpreendeu e um ex-presidente, que disputarão para substituir a esquerda após 20 anos de governo, segundo projeções da Ipsos-Ciesmori e da Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sul), ficou em primeiro lugar com mais de 31% dos votos nas apurações rápidas de ambas as empresas de pesquisa. Em segundo lugar aparece o ex-mandatário Jorge Quiroga, com mais de 27%. O milionário Samuel Doria Medina, favorito em todas as pesquisas até uma semana atrás, foi relegado ao terceiro posto, com mais de 19%. O resultado ainda não é oficial.

