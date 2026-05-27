Jovem Pan > Notícias > Mundo > Conselho de Trump para resolver conflitos mundiais não recebeu dinheiro, diz jornal

Conselho de Trump para resolver conflitos mundiais não recebeu dinheiro, diz jornal

Presidente americano deve seguir no controle do fundo mesmo se deixar Casa Branca

  • Por AFP
  • 27/05/2026 11h30
  • BlueSky
Foto por SAUL LOEB / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump (C), ladeado pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance (E) e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (D), junta-se a líderes para uma foto de grupo durante a reunião inaugural do "Conselho da Paz" no Instituto da Paz dos EUA em Washington, DC, em 19 de fevereiro de 2026. O presidente Trump reuniu aliados na quinta-feira para inaugurar o "Conselho da Paz", sua nova instituição focada no progresso em Gaza, mas cujas ambições vão muito além. Cerca de duas dúzias de líderes mundiais ou outros altos funcionários vieram a Washington para a reunião - incluindo vários amigos de Trump com tendências autoritárias e praticamente nenhum dos democratas europeus que tradicionalmente apoiam iniciativas dos EUA. O presidente dos EUA, Donald Trump (C), ladeado pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance (E) e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (D), junta-se a líderes para uma foto de grupo durante a reunião inaugural do "Conselho da Paz" no Instituto da Paz dos EUA em Washington, DC, em 19 de fevereiro de 2026.

O chamado Conselho da Paz, criado por Donald Trump para reconstruir Gaza e resolver conflitos, está mergulhado em uma série de problemas legais e sua conta bancária tem saldo zero, apesar das promessas bilionárias de financiamento, segundo o jornal Financial Times (FT).

Criado do zero em janeiro por Trump, que supostamente deverá dirigi-lo pessoalmente mesmo após deixar a Casa Branca, o Conselho não recebeu um único dólar, segundo o jornal, que cita quatro fontes próximas ao processo.

Em vez de utilizar um fundo administrado pelo Banco Mundial e aprovado pela ONU, o Conselho recebeu doações diretamente em uma conta do banco JPMorgan, declarou um porta-voz da iniciativa. De acordo com o FT, “não existe nenhum mecanismo independente de transparência”.

Trump concebeu de forma discricionária o mecanismo para reconstruir Gaza, onde Israel e o Hamas concluíram em outubro um cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos. Os países da UE se distanciaram do fórum, que concede amplo espaço a parceiros históricos dos Estados Unidos no Oriente Médio, a aliados ideológicos de Donald Trump e a pequenos países interessados em atrair sua atenção.

Dois presidentes sul-americanos, o argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, apoiaram com entusiasmo a iniciativa de Trump. No entanto, o entusiasmo diminuiu quando veio à tona que um assento permanente no Conselho custava 1 bilhão de dólares (R$ 5,63 bilhões), a serem administrados exclusivamente por Trump.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, por exemplo, descartou que seu país pagasse os 1 bilhão de dólares (R$ 5,63 bilhões) exigidos. Até agora, há depósitos no valor de “zero dólar” na conta aberta especialmente no Banco Mundial, afirmou uma fonte ao FT.

O jornal informou que pequenos desembolsos na conta do JPMorgan permitiram pagar o escritório do “Alto Representante” do Conselho, Nikolai Mladenov. O Conselho da Paz “prestará contas sobre suas finanças” ao próprio conselho diretor, integrado por integrantes do governo Trump e outros assessores, “quando for considerado oportuno”, acrescentou a fonte da iniciativa.

Os Emirados Árabes Unidos destinaram 100 milhões de dólares (R$ 563 milhões) para formar uma nova força policial em Gaza, mas os recursos permanecem congelados.

Em abril, as Nações Unidas e a União Europeia estimaram em 71,4 bilhões de dólares (R$ 402 bilhões) as necessidades de reconstrução para os próximos dez anos em Gaza, segundo um estudo realizado em conjunto com o Banco Mundial.

Do que se trata?

A Casa Branca havia anunciado que, no âmbito do plano para pôr fim à guerra no território palestino da Faixa de Gaza, seria formado um “Conselho de Paz” presidido por Trump.

Mas o rascunho revela uma iniciativa e um mandato muito mais amplos do que apenas a questão de Gaza, delineando-se como um organismo substituto da ONU.

Essa iniciativa “não é um plano da ONU“, declarou um porta-voz das Nações Unidas em Genebra na terça-feira, reiterando que o plano de Trump foi “autorizado pelo Conselho de Segurança apenas para sua atuação em Gaza”.

“O Conselho de Paz é uma organização internacional que busca promover a estabilidade, restabelecer uma governança confiável e legítima e garantir uma paz duradoura nas regiões afetadas ou ameaçadas por conflitos”, afirma o preâmbulo de seus estatutos, que critica os “enfoques e instituições que falharam com demasiada frequência”, em clara alusão à ONU.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >