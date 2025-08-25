Brasil diz que monitora detenção de mulher trans nos EUA

Deputada Erika Hilton fez um apelo ao Itamaraty para que intervenha em defesa dos direitos de Alice Barbosa, presa em Maryland por agentes da imigração

Reprodução/Redes Sociais Testemunhas relataram que a abordagem foi marcada por agressividade, com os oficiais desconsiderando sua identidade de gênero



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que está monitorando a situação de Alice Barbosa, uma mulher trans brasileira que foi detida de maneira violenta nos Estados Unidos. A deputada Erika Hilton fez um apelo ao Itamaraty para que intervenha em defesa dos direitos de Alice, assegurando que sua integridade seja respeitada, conforme as legislações que protegem a comunidade LGBTQ+. Alice, de 28 anos, foi presa em Silver Spring, Maryland, por agentes do serviço de imigração americano. Testemunhas relataram que a abordagem foi marcada por agressividade, com os oficiais desconsiderando sua identidade de gênero e tratando-a de forma desrespeitosa.

A deputada Hilton enfatizou que é dever do governo brasileiro proteger seus cidadãos fora do país, ressaltando que a detenção fere a constituição dos EUA, que assegura direitos a todos. O consulado brasileiro em Washington está em contato com as autoridades locais para obter mais informações sobre a situação de Alice. A deputada Hilton também destacou a importância de garantir que a detenção não viole os direitos humanos e que a dignidade da brasileira seja preservada durante todo o processo.

Acabo de acionar o Itamaraty pedindo que intercedam pela garantia dos direitos e integridade física de Alice Correia Barbosa, uma brasileira trans que foi presa de forma arbitrária, suspeita e violenta nos EUA. Tudo, em desrespeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos,… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 24, 2025

