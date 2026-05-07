Brasil e EUA devem se encontrar no próximo mês para discutir tarifas, diz ministro

Declaração foi dada nesta quinta-feira (7) após encontro que durou três horas na Casa Branca entre Lula e Trump

Diego Baravelli/Ministério da Infraestrutura Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou o objetivo do Brasil de combater o crime organizado em cooperação com os americanos



Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, afirmou que representantes do Brasil e Estados Unidos devem se encontrar nos próximos 30 dias para tratar das sobretaxas americanas a produtos brasileiros.

“Há necessidade de nós nos reunirmos novamente. Ficou pactuado que USDR [Ministério do comércio americano], MRE [Minstério das Relações Exteriores] e O MDIC [Ministério do Desenvolvimento e Comércio] voltarão nas próximas semanas a negociar o fim das tarifas e o estabelcimento de uma nova regra para o futuro”, disse.

A declaração foi dada na embaixada do Brasil em Washington, nesta quinta-feira (7), após encontro entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca. Diversos ministros do alto escalão do governo do petista falaram na coletiva. O Márcio classificou o encontro como muito positivo.

O ministro das Relações Exteriores também disse que a reunião foi muito boa. Segundo Mauro Vieira, foram discutidos temas relativos ao comércio bilateral e às taxas impostas pelos americanos, além do crime organizado e minerais críticos, segundo ele, “em clima amistoso”.

Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse que Trump elogiou as medidas contra o crime organizado apresentadas pelo governo brasileiro, no que chamou de “dia histórico”.

Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou o objetivo do Brasil de combater o crime organizado em cooperação com os americanos e acelerar processos para retornar dinheiro que é lavado nos EUA e que vem do Brasil.

Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energias, falou sobre os minerais críticos do país e disse que saiu “extremamente otimista” em relação aos investimentos com os americanos.

Coletiva cancelada

Trump afirmou que a reunião com o chefe do Executivo brasileiro “foi muito boa”. O republicano postou na Truth Social que foram discutidos diversos temas, “incluindo, comércio e, especificamente, tarifas”. Ele também mencionou que encontros adicionais podem ser marcados nos próximos meses. Lula chegou à Casa Branca mais cedo e foi recebido por Trump. A conversa aconteceu interamente a portas fechadas.

Havia a expectativa de Lula e Trump falarem à imprensa após a reunião na Casa Branca. Entretanto, os chefes de Estado cancelaram o momento.

No vídeo da chegada, é possível ver Lula descendo do carro presidencial e caminhando em direção a Trump. Eles se cumprimentam antes de entrarem na Casa Branca. Veja:

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Um outro vídeo divulgado nas redes sociais de Lula mostra o momento completo da chegada do brasileiro à Casa Branca e o cumprimento de Donald Trump. Veja:

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De acordo com apuração da Jovem Pan, a reunião desta quinta-feira foi construída longe dos holofotes – e cercada de cautela dos dois lados. Mais do que uma visita diplomática de rotina, o encontro foi tratado por interlocutores como um teste de viabilidade política para uma relação que combina interesses estratégicos claros com diferenças profundas de visão.

Segundo fontes com acesso às negociações, o encontro só ganhou tração nas últimas semanas, após uma sequência de conversas técnicas entre diplomatas e ministros das duas equipes. Havia, até então, resistências dentro da própria administração americana quanto ao timing da reunião, principalmente pelo histórico recente de tensões comerciais e declarações públicas.