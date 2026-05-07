Lula e Trump cancelam coletiva após reunião de quase 3 horas na Casa Branca

Mais cedo, brasileiro foi recebido pelo republicano, com um aperto de mãos; conversa foi realizada a portas fechadas

Ricardo Stuckert / PR Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente Lula



Os presidentes Lula e Donald Trump cancelaram a declaração à imprensa que dariam após se reunir na Casa Branca, nesta quinta-feira (7). A fala aconteceria após encontro que durou quase três horas na residencia oficial do governo americano.

Trump afirmou que a reunião com o chefe do Executivo brasileiro “foi muito boa”. O republicano postou na Truth Social que foram discutidos diversos temas, “incluindo, comércio e, especificamente, tarifas”.

Ele também mencionou que encontros adicionais podem ser marcados nos próximos meses. Lula chegou à Casa Branca mais cedo e foi recebido por Trump. A conversa aconteceu interamente a portas fechadas.

No vídeo da chegada, é possível ver Lula descendo do carro presidencial e caminhando em direção a Trump. Eles se cumprimentam antes de entrarem na Casa Branca. Veja:

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Um outro vídeo divulgado nas redes sociais de Lula mostra o momento completo da chegada do brasileiro à Casa Branca e o cumprimento de Donald Trump. Veja:

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De acordo com apuração da Jovem Pan, a reunião desta quinta-feira foi construída longe dos holofotes – e cercada de cautela dos dois lados. Mais do que uma visita diplomática de rotina, o encontro foi tratado por interlocutores como um teste de viabilidade política para uma relação que combina interesses estratégicos claros com diferenças profundas de visão.

Segundo fontes com acesso às negociações, o encontro só ganhou tração nas últimas semanas, após uma sequência de conversas técnicas entre diplomatas e ministros das duas equipes. Havia, até então, resistências dentro da própria administração americana quanto ao timing da reunião, principalmente pelo histórico recente de tensões comerciais e declarações públicas.