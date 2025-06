Brasileiro é preso em Milão suspeito de causar morte de mulher que pulou de prédio em chamas na Itália

Consulado-Geral do Brasil em Milão está monitorando a situação e prestando assistência no caso. Sueli, que trabalhava no Instituto do Câncer em Milão, era mãe de um menino de 10 anos de um relacionamento anterior

Arquivo pessoal Sueli Leal Barbosa, de 48 ano, morreu após pular do quarto andar para fugir de incêndio em um prêdio em Milão



Um brasileiro de 45 anos, identificado como Michael Pereira, foi detido em Milão, na Itália, sob a suspeita de ser responsável pela morte de sua parceira, a enfermeira Sueli Leal Barbosa, de 48 anos. A tragédia ocorreu quando Sueli, em uma tentativa desesperada de escapar de um incêndio, pulou da janela do quarto andar do edifício onde residia com Pereira. De acordo com informações da polícia, Michael foi levado à Justiça e permanece sob custódia. O Consulado-Geral do Brasil em Milão está monitorando a situação e prestando assistência no caso. Sueli, que trabalhava no Instituto do Câncer em Milão, era mãe de um menino de 10 anos de um relacionamento anterior. O incêndio teve início na madrugada de quinta-feira (5), e moradores da região relataram terem ouvido gritos antes de testemunharem Sueli saltando pela janela.

Apesar de ter sido socorrida, ela não sobreviveu aos ferimentos. Os bombeiros que atenderam a ocorrência encontraram o apartamento trancado por fora, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias do incêndio. Michael foi encontrado em um bar nas proximidades e negou qualquer envolvimento no crime, mas não conseguiu explicar a razão pela qual o apartamento estava fechado. Ele alegou que o incêndio poderia ter sido causado pelo hábito de Sueli de acender velas. Antes do incidente, houve uma discussão entre o casal, e a polícia já havia sido chamada em outras ocasiões devido a desavenças entre eles. As investigações revelaram a presença de substâncias inflamáveis no local, o que levou à prisão de Pereira, que não possuía antecedentes criminais. O casal estava junto desde 2022, e a situação trágica gerou comoção na comunidade local.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA