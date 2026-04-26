Buckingham reavalia visita do rei Charles a Washington após ataque a tiros

ARTHUR EDWARDS / POOL / AFP Rei Charles III da Grã-Bretanha e a rainha Camilla da Grã-Bretanha chegam ao aeroporto Ciampino, em Roma, na véspera de uma visita ao Vaticano



O Palácio de Buckingham reavalia a visita do rei Charles III a Washington após o ataque a tiros em um evento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava presente. “Diversas discussões ocorrerão ao longo do dia para debater com os colegas americanos e nossas respectivas equipes em que medida os eventos da noite de sábado podem ou não impactar o planejamento operacional da visita.”, diz o comunicado do Palácio.

Charles III viajaria para os Estados Unidos nesta segunda-feira (27). Segundo o Palácio, o monarca está “sendo mantido totalmente informado sobre os desdobramentos” do acontecimento e enfatiza que Charles ficou muito aliviado” ao saber que o presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania “e todos os convidados saíram ilesos”, acrescentou a nota.

Invasão e ataque

Um jantar com jornalistas e correspondentes da Casa Branca no sábado (25), em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava pela primeira vez, interrompido após um ataque a tiro.

O supeito, um homem de 31 anos, foi detido. Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia que estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes. Trump, em entrevista após o caos, o classificou como “uma pessoa doente” e “um lobo solitário”.

Allen, que foi detido ainda ontem no hotel, está recebendo tratamento hospitalar e deve ser formalmente acusado na segunda-feira (27). Ele será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.

Ataque contra presidente dos Estados Unidos já foi registrado no Washigton Hilton. Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.