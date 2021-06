Buscas por sobreviventes de desabamento em Miami entram no sétimo dia e 12ª morte é confirmada

Pelo menos 149 pessoas continuam desaparecidas; mais de 1,3 mil toneladas de concreto foram retiradas dos escombros e socorristas tentam identificar corpos encontrados na madrugada

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Pelo menos 149 pessoas ainda são procuradas nos escombros do desabamento



A polícia de Miami-Dade, na Flórida, confirmou na noite desta terça-feira, 29, a 12ª morte registrada no desabamento de um prédio de 12 andares em uma praia de Surfside. As buscas por sobreviventes do acidente ocorrido na madrugada da última quinta-feira, 24, entraram no sétimo dia com mais de 1,3 mil toneladas de concreto retirada dos escombros. Segundo o jornal Miami Herald, o chefe da Unidade de Resgate Nacional de Israel, que ajuda na operação de resgate, confirmou que mais corpos foram encontrados nos escombros durante a madrugada, mas a confirmação das mortes só será feita quando as vítimas forem identificadas. A 12ª vítima foi identificada como Hilda Noriega, de 92 anos. Ela era mãe do Chefe de Polícia de North Bay, a poucos quilômetros de Surfside, e morava no sexto andar do condomínio. Em um comunicado à imprensa, o comandante Noriega agradeceu aos socorristas “que bravamente arriscaram as próprias vidas para localizar a mãe dele e outras vítimas inocentes achadas até o momento” e pediu privacidade para viver o luto junto à família.

As buscas por sobreviventes são prejudicadas pelo tempo instável na região, que tem registrado quase uma semana de chuva intensa. Grandes incêndios no subsolo dos escombros também foram registrados desde o desabamento e a queda de escombros do que restou de pé no condomínio torna o trabalho dos socorristas ainda mais arriscado. Uma visita do presidente Joe Biden e da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, ao local do desabamento está agendada para esta quinta-feira, 1º. A expectativa é de que o democrata converse com famílias de desaparecidos e parabenize aos socorristas pelo trabalho feito sem pausas há quase uma semana. Segundo a assessoria de imprensa da Casa Branca, o horário da visita será organizado de forma que não atrapalhe as buscas no local. Os bombeiros e policiais têm se revezado em turnos de 12 horas.