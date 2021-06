Imagens mostram resgate de criança em escombros de prédio na Flórida; veja vídeo

Menino é retirado sem ferimentos aparentes; buscas no local do desabamento continuam e há quase 100 pessoas desaparecidas

Jenny Jimenez/Twitter/Reprodução de vídeo Menino foi socorrido por bombeiros



Imagens gravadas poucas horas após a queda parcial de um prédio de 12 andares na praia de Surfside, na Flórida, mostram o momento no qual um menino é retirado dos escombros com ajuda dos primeiros bombeiros a chegarem no local. Sem ferimentos aparentes, o garoto é levantado por um dos profissionais e entregue a outro enquanto uma sirene e estalos são ouvidos na construção. As buscas, iniciadas antes mesmo do sol nascer, continuam ao longo do dia. Mais de 35 feridos foram socorridos para hospitais da região e um deles, uma mulher, precisou ter a perna amputada para ser retirada dos escombros. O comandante da polícia local estima que 99 pessoas ainda estejam desaparecidas. Entre os não encontrados até o momento estão 18 latinos: três do Uruguai, seis do Paraguai e nove da Argentina.