Candidato à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, critica bilionários

O candidato democrata à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, se posicionou contra a presença de bilionários na sociedade, afirmando que “não deveríamos ter bilionários”. Ele rejeitou a classificação de “comunista” atribuída por Donald Trump, preferindo se identificar como um “socialista democrático”. Mamdani manifestou sua intenção de colaborar com todos, incluindo os mais ricos, caso seja eleito. Em suas declarações, Mamdani criticou a concentração de riqueza em um cenário marcado por desigualdade, enfatizando a necessidade de promover mais equidade na cidade, no estado e em todo o país. Ele acredita que a disparidade econômica é um problema que deve ser enfrentado com urgência.

Ao responder às críticas de Trump, o candidato afirmou que já está acostumado a receber comentários sobre sua aparência e origem. Essa resposta demonstra sua resiliência diante de ataques pessoais e sua disposição para focar em questões mais relevantes para a população. Trump, por sua vez, fez um alerta ao candidato, sugerindo que, se Mamdani assumir a prefeitura, ele deve “fazer as coisas certas” para garantir que a cidade não perca recursos federais. Essa declaração reflete a preocupação do ex-presidente com a gestão financeira da cidade sob uma nova administração.

