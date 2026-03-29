Soldado da ONU morre com explosão no sul do Líbano

A Força das Nações Unidas no Líbano informou que outro agente também foi atingido e ficou gravemente ferido

Reprodução Soldados da ONU



A Força das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) anunciou, neste domingo (29), a morte de um de seus soldados, os chamados capacetes azuis, depois que um projétil atingiu uma de suas posições no sul do país árabe.

O soldado da força de paz morreu “tragicamente” na noite de domingo, quando um projétil explodiu em uma posição da Unifil perto de Adchit Al Qusayr, onde foram registrados enfrentamentos entre Israel e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah, diz um comunicado.

“Outro soldado ficou gravemente ferido. Ninguém deveria perder a vida a serviço da causa da paz”, acrescentou a Unifil na nota.

A agência de notícias oficial do Líbano, NNA, informou anteriormente que a posição atingida pertencia ao batalhão indonésio da Unifil.

A localidade de Adchit Al Qusayr fica perto da fronteira entre Líbano e Israel, onde as forças israelenses protagonizam confrontos há quase um mês com o Hezbollah.

A guerra no Oriente Médio se alastrou para o Líbano no início de março, quando o Hezbollah disparou foguetes contra Israel.

Esse ataque ocorreu após o assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelense e americana contra o Irã.

Israel respondeu com bombardeios aéreos contra o Líbano e as forças israelenses realizam incursões em diversas localidades do sul libanês.

*AFP