Carcaça de segunda maior espécie de baleia do mundo é encontrada em praia do Reino Unido

Animal achado no ondado de Carmarthenshire tinha mais de 21 metros de comprimento e, segundo as suspeitas, era uma fêmea, só a cabeça media 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura

Reprodução/Facebook via Marine Environmental Monitoring Esta é a quarta baleia-comum registrada pelo Monitoramento Ambiental Marinho na costa do país de Gales nos últimos 24 anos



Uma carcaça da segunda maior espécie de baleia do mundo foi encontrada na praia de Cefn Sidan, no condado de Carmarthenshire, no país de Gales. O Monitoramento Ambiental Marinho informou que, na semana passada, foi acionado por banhistas que encontraram um animal gigante encalhado na areia da praia. Como o mamífero já estava morto, os especialistas só foram ao local no dia seguinte, quando confirmaram se tratar de uma baleia-comum, a segunda maior espécie de baleia, atrás apenas da baleia-azul.

O animal encontrado em Cefn Sidan tinha mais de 21 metros de comprimento. Apenas a cabeça media 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura. De acordo com o Monitoramento Ambiental Marinho, a suspeita é de que fosse uma fêmea. Contudo, como a baleia já estava morta havia algum tempo e o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que dificulta a confirmação. Amostras do mamífero foram coletadas para análise.

Esta é a quarta baleia-comum registrada pelo Monitoramento Ambiental Marinho na costa do país de Gales nos últimos 24 anos. A última tinha sido vista no rio Dee, em 2020.

