Carcaça de segunda maior espécie de baleia do mundo é encontrada em praia do Reino Unido
Animal achado no ondado de Carmarthenshire tinha mais de 21 metros de comprimento e, segundo as suspeitas, era uma fêmea, só a cabeça media 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura
Uma carcaça da segunda maior espécie de baleia do mundo foi encontrada na praia de Cefn Sidan, no condado de Carmarthenshire, no país de Gales. O Monitoramento Ambiental Marinho informou que, na semana passada, foi acionado por banhistas que encontraram um animal gigante encalhado na areia da praia. Como o mamífero já estava morto, os especialistas só foram ao local no dia seguinte, quando confirmaram se tratar de uma baleia-comum, a segunda maior espécie de baleia, atrás apenas da baleia-azul.
O animal encontrado em Cefn Sidan tinha mais de 21 metros de comprimento. Apenas a cabeça media 5 metros de comprimento e quase 2,5 metros de largura. De acordo com o Monitoramento Ambiental Marinho, a suspeita é de que fosse uma fêmea. Contudo, como a baleia já estava morta havia algum tempo e o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que dificulta a confirmação. Amostras do mamífero foram coletadas para análise.
Esta é a quarta baleia-comum registrada pelo Monitoramento Ambiental Marinho na costa do país de Gales nos últimos 24 anos. A última tinha sido vista no rio Dee, em 2020.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
