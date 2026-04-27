Casa Branca culpa o ‘culto de ódio da esquerda’ pelo ataque em jantar de Trump

Cole Tomas Allen tentou invadir ala de correspondentes que cobrem a Casa Branca; caso aconteceu no sábado (25) à noite

SAUL LOEB / AFP Secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt



A Casa Branca culpou, nesta segunda-feira (27), o “culto de ódio da esquerda” pelo ataque a tiros ocorrido durante um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, que contou com a presença de Donald Trump.

“O culto de ódio da esquerda contra o presidente e todos aqueles que o apoiam e trabalham para ele resultou em várias pessoas feridas e mortas, e neste fim de semana quase aconteceu novamente”, declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.

A secretária de imprensa da Casa Branca também afirmou que o ataque de sábado (25) foi a terceira grande tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump.

Leavitt confirmou que a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, convocará uma reunião com autoridades do Departamento de Segurança Interna, do Serviço Secreto dos EUA e da equipe de operações da Casa Branca para “garantir a segurança e a proteção do presidente”.

Um suspeito armado foi impedido pelos agentes do Serviço Secreto antes que pudesse entrar no salão de baile lotado do hotel onde Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e muitas outras autoridades importantes estavam reunidas para o jantar anual.

Leavitt culpou a retórica política dura por promover um ambiente em que alguém poderia querer atacar o presidente.

“Não deveríamos viver em um país onde o medo constante da violência política permeia”, disse ela.

*Com informações da AFP e da Reuters