‘Cerca de 2,5 mil corpos permanecem sob escombros’, estima Ministério da Saúde de Gaza

Boletim divulgado pela pasta denunciou que os ataques de Israel mataram ao menos 105 pessoas no território na última terça-feira (8), elevando total de vítimas para 57.680 desde o início da guerra em outubro de 2023

Foto de Bashar TALEB / AFP Palestinos procuram sobreviventes nos escombros de um prédio no bairro de Sheikh Radwan, na Faixa de Gaza



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza estima que cerca de 2,5 mil corpos ainda não puderam ser recuperados, encontrando-se entre escombros ou em locais de difícil acesso no enclave, quase em sua totalidade sob ordens de evacuação de Israel. “O número estimado é de 2,5 mil”, indicou à Agência EFE o diretor da unidade encarregada da contagem de óbitos do Ministério da Saúde, Zaher Al Waheidi, advertindo que o balanço não é exato “já que (o desaparecimento) da maioria dos que estão sob os escombros não foi denunciado pelas famílias”.

O número cresceu desde o início de maio, quando a pasta situava a cifra em torno de 1,8 mil corpos. Waheidi assinalou que o número de ataques aumentou desde então, e que cada vez é mais difícil recuperar os corpos, já que a maior parte da Faixa é agora uma zona militarizada israelense ou se encontra sob ordens de evacuação por ser considerada uma zona de combate.

No total, Israel controla mais de 85% do enclave, segundo o cálculo do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), que documenta o avanço israelense até 2 de julho (omitindo, portanto, algumas das últimas ordens de desocupação em áreas como Khan Yunis). O representante do Ministério da Saúde advertiu que muitos não poderão ser recuperados e registrados devidamente até que ocorra um cessar-fogo em Gaza, como o que Israel e o grupo islâmico Hamas negociam de forma indireta em Doha neste momento.

As declarações de Waheidi ocorrem depois que, em seu boletim diário, o Ministério da Saúde lembrou que “um número” de corpos continua sob escombros ou em estradas em Gaza. Neste mesmo boletim, o Ministério da Saúde advertiu que os ataques israelenses mataram ao menos 105 pessoas em toda Gaza no último dia, elevando o total de vítimas para 57.680 desde que Israel lançou sua ofensiva em outubro de 2023.

*Com informações da EFE