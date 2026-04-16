Cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano começa com possibilidade de ser prorrogado

Segundo os Estados Unidos, ampliação vai depender de um acordo entre as partes; cessar-fogo começou às 18h desta quinta-feira (16)

Foto por FADEL ITANI / AFP Uma bola de fogo se eleva do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo um prédio no bairro de Bashoura, em Beirute, na madrugada de 18 de março de 2026. O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, lançou foguetes em direção a Israel em resposta aos ataques conjuntos dos EUA e de Israel que mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.



Começou a valer às 18h desta quinta-feira (16) o cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel, acordo que pode se estender caso tenha um acordo entre as partes, informou os Estados Unidos. O objetivo de cessa-fogo é permitir negociações em direção a um acordo permanente de segurança e paz. “Todas as partes reconhecem que as forças de segurança do Líbano têm a responsabilidade exclusiva pela soberania e defesa nacional do Líbano; nenhum outro país ou grupo tem a pretensão de ser o garantidor da soberania do Líbano”, diz o acordo.

Os dois países solicitaram aos Estados Unidos que facilitassem novas negociações diretas entre eles para resolver todas as questões restantes, incluindo a demarcação da fronteira terrestre internacional, de acordo com o acordo de cessar-fogo.

“Israel e Líbano afirmam que os dois países não estão em guerra e se comprometem a se engajar em negociações diretas de boa-fé, facilitadas pelos Estados Unidos, com o objetivo de chegar a um acordo abrangente que garanta segurança, estabilidade e paz duradouras entre os dois países”, diz o texto divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA.

A campanha de Israel no Líbano surgiu como um grande obstáculo para garantir um acordo de paz buscado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra contra o Irã que ele lançou com Israel no final de fevereiro, o que interrompeu o comércio global de energia, elevando os preços do petróleo e arriscando mais consequências econômicas.

Com o cessa-fogo em vigor, o governo libanês tomará medidas para impedir que o Hezbollah e todos os outros grupos armados não estatais em seu território realizem ataques contra Israel, de acordo com o texto do acordo de cessar-fogo divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA. Israel pode tomar as medidas necessárias em autodefesa contra ataques planejados, iminentes ou em andamento durante o período de cessar-fogo, mas concordou em não realizar nenhuma operação militar ofensiva no Líbano durante os dez dias.

Conversa entre Líbano e Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “vai conversar” com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta quinta-feira (16) a ministra israelense da Inovação, Gila Gamliel, à rádio militar.

“O primeiro-ministro vai conversar pela primeira vez com o presidente do Líbano após tantos anos de ruptura total do diálogo entre os dois países. Esperamos que a iniciativa conduza finalmente à prosperidade e ao desenvolvimento do Líbano como Estado”, declarou Gamliel, sem revelar a data, nem como acontecerá a conversa.

Na terça-feira (14), os Estados Unidos haviam afirmado que Israel e Líbano concordam com negociações diretas após reunião em Washington. “Essas negociações não ocorrem há mais de 40 anos. Elas estão acontecendo agora porque somos muito fortes, e os países estão vindo até nós — não apenas o Líbano”, disse Netanyahu.

Na quarta-feira (15), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o principal objetivo da negociação com o Líbano é garantir o “desmantelamento” do movimento islamista Hezbollah.“Nas negociações com o Líbano há dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar, o desmantelamento do Hezbollah; em segundo lugar, uma paz sustentável (…) alcançada por meio da força”, declarou o primeiro-ministro depois que os dois países realizaram as primeiras conversas diretas em décadas.