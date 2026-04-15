Netanyahu diz que ‘desmantelamento do Hezbollah’ é principal objetivo no Líbano

Primeiro-ministro de Israel também afirmou que, em segundo lugar, quer ‘uma paz sustentável (…) alcançada por meio da força’

EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL Jerusalém (Israel), 16/10/2025.- O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (15) que o principal objetivo da negociação com o Líbano é garantir o “desmantelamento” do movimento islamista Hezbollah.

“Nas negociações com o Líbano há dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar, o desmantelamento do Hezbollah; em segundo lugar, uma paz sustentável (…) alcançada por meio da força”, declarou o primeiro-ministro depois que os dois países realizaram as primeiras conversas diretas em décadas.

Netanyahu afirmou que os Estados Unidos mantêm Israel constantemente informado sobre seus contatos com o Irã e que os dois países compartilham os mesmos objetivos, acrescentando que querem que o urânio enriquecido seja retirado do país, que sua capacidade de enriquecimento seja eliminada e que o Estreito de Ormuz seja reaberto.